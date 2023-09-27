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مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": إمكانية زيارة مرتقبة للودريان إلى قطر ومصر قبل عودته إلى لبنان تأكيداً على وحدة موقف اللجنة الخماسية وعدم التناقض بين أعضائها
2023-09-27 | 12:59
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مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": إمكانية زيارة مرتقبة للودريان إلى قطر ومصر قبل عودته إلى لبنان تأكيداً على وحدة موقف اللجنة الخماسية وعدم التناقض بين أعضائها
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