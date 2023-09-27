مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": إمكانية زيارة مرتقبة للودريان إلى قطر ومصر قبل عودته إلى لبنان تأكيداً على وحدة موقف اللجنة الخماسية وعدم التناقض بين أعضائها