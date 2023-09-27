مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": النقاش حول إمكانية فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية أدى إلى عدم صدور بيان عن اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك ولا يعني إشكالاً بين أعضاء اللجنة