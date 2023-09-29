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مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": لا صحة لما يتم الترويج له عن تواصلِ مستشارِ الرئيسِ الفرنسي باتريك دوريل مع بعضِ القوى السياسة اللبنانية للقول لهم "لا تصدقوا ما يقوله جان ايف لودريان"
2023-09-29 | 12:50
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مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": لا صحة لما يتم الترويج له عن تواصلِ مستشارِ الرئيسِ الفرنسي باتريك دوريل مع بعضِ القوى السياسة اللبنانية للقول لهم "لا تصدقوا ما يقوله جان ايف لودريان"
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