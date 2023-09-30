الهام شاهين ضيفة الحلقة الاولى من "كتاب الشهرة" في موسمه الرابع .. الليلة 8:40 المسا على الجديد

مصادر مقربة من السفارة الفرنسية لـ "الجديد": كل ما يقال في الاعلام عن استياء فرنسي من المبادرة القطرية غير صحيح وهو مجرد حملات اعلامية والمبادرتان متكاملتان وتصبان في النتيجة ذاتها هي انتخاب رئيس