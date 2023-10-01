النائب ابراهيم منيمنة لـ "الجديد": مشهد انتخابات أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي ديمقراطي ويجب فصل الدين عن السياسية ونحن بحاجة إلى خطاب جامع يحدث نقلة نوعية بالبلد

مراسل "الجديد": إقفال صندوق الاقتراع في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في طرابلس وتتم الآن عملية الفرز باشراف الشيخ محمد امام وقد بلغ عدد المقترعين ١٢٥ مقترعاً من اصل ١٣٤