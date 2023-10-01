الكاتب السياسي جوني منير لـ "الجديد": فرنجية لن يُحدث تفاهماً بإطار العرض القطري ولن يسحب ترشحه إلا في حال وجود تسوية كبرى أي التفاهم مع حزب الله

العودة الى الأعلى النائب ابراهيم منيمنة لـ "الجديد": مشهد انتخابات أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي ديمقراطي ويجب فصل الدين عن السياسية ونحن بحاجة إلى خطاب جامع يحدث نقلة نوعية بالبلد