رئيس تحرير موقع 180 بوست #حسين_أيوب لـ " #وهلق_شو " : المبادرة القطرية جداً جدية بغطاء سعودي - أميركي وقطر على تنسيق تام مع ايران وهذا المسار مستمر

مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ"الجديد": سأتخذ اجراءات قانونية ضد أي موظف أو مجموعة موظفين تعمل عمداً إلى توقيف المرفق العام و تأخد المواطن اللبناني رهينة لتحقيق مطالبها وهذا حقي في القانون