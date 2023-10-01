حسين أيوب لـ "وهلق شو": فرنجية يشدد على عدم إقدامه على أي أمر دون التنسيق مع الحلفاء والمسعى القطري "مغطى ومكمل" ولديه لائحة تتضمن قائد الجيش واللواء الياس البيسري والنائب نعمة افرام