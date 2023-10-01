جان عزيز لـ "وهلق شو": لا بد من بعض الرصانة حفاظاً على مقام الرئاسة والمفارقة أن المعركة الرئاسية عنوانها الصمت ولا تصريح من قبل أي مرشح حيال المآسي التي نعيشها في لبنان