وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب لـ "وهلق شو": "إذا رحت ع سوريا مش رح شيل الزير من البير" وتم الاتفاق أنه حين عودتي إلى لبنان أحدد مع فيصل المقداد تاريخاً للقاء