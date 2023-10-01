عصام شرف الدين لوزير الخارجية: "إنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية وإنت بشو شاطر؟ انت خانع ومهادن ومتواطئ"

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر لـ "الجديد": لا صحة لما يُروّج عن تفجيرات إرهابية في بعلبك وتواصلنا مع الاجهزة الامنية التي أكدت عدم وجود معطيات بهذا الصدد وما حصل يندرج تحت إطار تدمير الموسم السياحي