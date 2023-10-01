النائب غسان سكاف لـ "وهلق شو": يجب مواكبة المساعي الخارجية بمبادرة داخلية والابقاء على المساحة الحوارية بالبلد وعند عودة لودريان يمكن معرفة "إذا انتهت المبادرة الفرنسية أم لا" وزيارته ستكون وداعية