الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:54
اليكم أغلى أصناف القهوة.. مستخرج من فضلات احد انواع الطيور !
06:49
مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل
06:24
كوريا الجنوبية توقف عادة تعود لقرون!
04:18
سلمى و مها المصري تعلنان وفاة 7 من افراد عائلتهما: أوجعتم قلوبنا
02:41
"نزاع رومانسي" يودي بحياة شخصين في هيوستن
خاص الجديد
النائب رازي الحاج لـ "وهلق شو": غاية الممانعة من الحوار واضحة وبري يريد القول "عملت اللي بقدر عليه" ويجب وضع مهلة لإنهاء هذا الفراغ
2023-10-01 | 16:05
A-
A+
النائب رازي الحاج لـ "وهلق شو": غاية الممانعة من الحوار واضحة وبري يريد القول "عملت اللي بقدر عليه" ويجب وضع مهلة لإنهاء هذا الفراغ
مقالات ذات صلة
النائب رازي الحاج لـ "وهلق شو": الآلية الدستورية واضحة "ليش بدنا نحط عرف جديد؟" ومحور الممانعة يُعطل عملية انتخاب رئيس من خلال تمسكه بمرشحه وبري ليس حريصاً على الدستور
النائب رازي الحاج لـ"وهلق شو": التشاور بين القوى السياسية موجود والنقاش مفتوح بين كل الكتل ونحن مع تطبيق الدستور
النائب غسان سكاف لـ "وهلق شو": يجب مواكبة المساعي الخارجية بمبادرة داخلية والابقاء على المساحة الحوارية بالبلد وعند عودة لودريان يمكن معرفة "إذا انتهت المبادرة الفرنسية أم لا" وزيارته ستكون وداعية
النائب رازي الحاج لـ "وهلق شو": غاية الممانعة من الحوار واضحة وبري يريد القول "عملت اللي بقدر عليه" ويجب وضع مهلة لإنهاء هذا الفراغ
خاص الجديد
محليات
الحاج
"وهلق
الممانعة
الحوار
واضحة
القول
"عملت
عليه"
لإنهاء
الفراغ
العودة الى الأعلى
الكاتب السياسي جوني منير لـ "الجديد": فرنجية لن يُحدث تفاهماً بإطار العرض القطري ولن يسحب ترشحه إلا في حال وجود تسوية كبرى أي التفاهم مع حزب الله
النائب ابراهيم منيمنة لـ "الجديد": مشهد انتخابات أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي ديمقراطي ويجب فصل الدين عن السياسية ونحن بحاجة إلى خطاب جامع يحدث نقلة نوعية بالبلد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
04:46
الكاتب السياسي قاسم قصير لـ "الجديد": مؤتمر "دوحة 2" ليس مطلباً رسمياً لحزب الله لكنه يتوافق مع ما يطلبه الثنائي الشيعي
04:46
الكاتب السياسي قاسم قصير لـ "الجديد": مؤتمر "دوحة 2" ليس مطلباً رسمياً لحزب الله لكنه يتوافق مع ما يطلبه الثنائي الشيعي
04:31
القاضي زياد شبيب لـ "الجديد": أي مهلة توضع للطبقة السياسية لن تردعهم عن فعل "التعطيل" ولا إمكانية اليوم بتعديل الدستور
04:31
القاضي زياد شبيب لـ "الجديد": أي مهلة توضع للطبقة السياسية لن تردعهم عن فعل "التعطيل" ولا إمكانية اليوم بتعديل الدستور
03:53
محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر لـ "الجديد": لا صحة لما يُروّج عن تفجيرات إرهابية في بعلبك وتواصلنا مع الاجهزة الامنية التي أكدت عدم وجود معطيات بهذا الصدد وما حصل يندرج تحت إطار تدمير الموسم السياحي
03:53
محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر لـ "الجديد": لا صحة لما يُروّج عن تفجيرات إرهابية في بعلبك وتواصلنا مع الاجهزة الامنية التي أكدت عدم وجود معطيات بهذا الصدد وما حصل يندرج تحت إطار تدمير الموسم السياحي
يحدث الآن
منوعات
06:54
اليكم أغلى أصناف القهوة.. مستخرج من فضلات احد انواع الطيور !
فن
06:50
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتهدد: رح تكون نهايتك!
منوعات
06:49
مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل
زوارنا يقرؤون الآن
05:42
زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"
05:05
هرّبا مئات الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى بلدان مختلفة..ومفرزة زحلة القضائية تلقي القبض عليهما
06:20
الكرملين: نتوقع زيادة المتاعب لأوروبا وأميركا مع استمرار الصراع في أوكرانيا
06:50
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتهدد: رح تكون نهايتك!
2023-09-28
بعدما تعذر استكمال الحفر ... قرار لوزير الطاقة بتعديل احداثيات بئر قانا في الرقعة رقم 9 بالمياه البحرية اللبنانية ... التفاصيل على الرابط:
01:57
"بق الفراش" الماصّ للدماء يضع أولمبياد باريس في ورطة !
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
05:42
زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"
04:58
قاسم قصير : مؤتمر "دوحة 2" ليس مطلباً رسمياً للـ ـحز ب لكنه يتوافق مع متطلبات الرئيس بري
04:34
زياد شبيب : كل ما يتم ترويجه عن إفلاسي بلدية بيروت هو افتراء
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
15:55
جدال حاد بين الوزيرين عصام شرف الدين وعبدالله بو حبيب والأخير : "خفف حكي "
15:39
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب | الأوساط اللبنانية تتحدث عن دوحة 2 وهذا هو مسار المبادرة القطرية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:49
بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"
محليات
08:49
بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"
فن
08:00
مذيعة معروفة تدخل في حالة غيبوبة تامة واصدقاؤها يطلبون الدعاء لها
فن
08:00
مذيعة معروفة تدخل في حالة غيبوبة تامة واصدقاؤها يطلبون الدعاء لها
محليات
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
محليات
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
منوعات
07:51
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات
منوعات
07:51
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات
محليات
02:47
"السرقات" الرحبانية... تنبيه أخيـر
محليات
02:47
"السرقات" الرحبانية... تنبيه أخيـر
محليات
15:55
جدال حاد بين الوزيرين عصام شرف الدين وعبدالله بو حبيب والأخير : "خفف حكي "
محليات
15:55
جدال حاد بين الوزيرين عصام شرف الدين وعبدالله بو حبيب والأخير : "خفف حكي "
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023