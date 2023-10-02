النائب ابراهيم كنعان لـ "الجديد": يفترض الاطلاع من الحكومة على ما استندت لصرف ما يقارب مليار و140 مليون دولار من حق لبنان و"هل يجوز فتح حساب خاص لأي مؤسسة أو حكومة بمخالفة واضحة؟