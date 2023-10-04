مدير عام الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس طانيوس بولس: ورش الوزارة تعمل بشكل دوري لمعالجة المشاكل في الطرقات واليوم نواجه مشكلة انسداد مجاري المياه بسبب كثرة النفايات