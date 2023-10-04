طانيوس بولس لـ "الجديد": لا خسائر حتى الساعة في الأملاك العامة والخاصة

النائب مارك ضو لـ "الجديد": الثنائي الشيعي متمسك بمرشحه ويعطل الحل الداخلي ونحن كمعارضة نعتبر أن التسويات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة لذلك لا رغبة في أن نسلك هذا المسار