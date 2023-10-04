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2023-10-04 | 04:14
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النائب مارك ضو لـ "الجديد": الثنائي الشيعي متمسك بمرشحه ويعطل الحل الداخلي ونحن كمعارضة نعتبر أن التسويات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة لذلك لا رغبة في أن نسلك هذا المسار
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