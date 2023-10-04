النائب مارك ضو لـ "الجديد": الثنائي الشيعي متمسك بمرشحه ويعطل الحل الداخلي ونحن كمعارضة نعتبر أن التسويات السابقة لم تحقق النتائج المرجوة لذلك لا رغبة في أن نسلك هذا المسار

مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد": يتم درس اللامركزية المالية بإيجابية والملاحظات عليه تقنية فقط إلا أن الاستجابة لباسيل لن تتحقق الا بعد ضمان خروجه من التقاطع مع المعارضة رئاسياً