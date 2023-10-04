الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
10:03
بالفيديو - السفيرة الأميركية تتمايل برفقة الراقصة سماهر على أغنية "وسع وسع"
09:06
فيديو في الصين... لـ شرطي حاول منع سائح من الصلاة في الطريق العام!
02:50
عمدة إشبيلية الإسبانية يعتزم منع حفلات سياحية خادشة للحياء
02:47
بالفيديو - حافلة اخترقت سياج أحد الجسور وسقطت من ارتفاع 10 أمتار
2023-10-03
بالفيديو - منع من حضور المباراة بسبب تمساح
خاص الجديد
نضال السبع لـ "هنا بيروت": السفير القطري اجتمع مع فرنجية اليوم واللقاء كان "سوبر ممتاز"
2023-10-04 | 08:08
A-
A+
نضال السبع لـ "هنا بيروت": السفير القطري اجتمع مع فرنجية اليوم واللقاء كان "سوبر ممتاز"
مقالات ذات صلة
الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ "هنا بيروت": الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة وهو داعم للمبادرة الفرنسية
نضال السبع لـ "هنا بيروت" : الأجواء إيجابية بين حزب الله ورئيس الوطني الحر جبران باسيل والأخير أخبر الحزب بإعطاءه الصندوق السيادي واللامركزية لينتخب سليمان فرنجية
نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية
نضال السبع لـ "هنا بيروت": السفير القطري اجتمع مع فرنجية اليوم واللقاء كان "سوبر ممتاز"
خاص الجديد
محليات
السبع
بيروت":
السفير
القطري
اجتمع
فرنجية
اليوم
واللقاء
"سوبر
ممتاز"
العودة الى الأعلى
نضال السبع لـ "هنا بيروت": حزب الله يسعى للحوار مع السعودية وبحسب المعلومات الرئيس بري سيلعب دور الوسيط بين الحزب والمملكة
الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ "هنا بيروت": الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة وهو داعم للمبادرة الفرنسية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:09
نضال السبع لـ "هنا بيروت": حزب الله يسعى للحوار مع السعودية وبحسب المعلومات الرئيس بري سيلعب دور الوسيط بين الحزب والمملكة
08:09
نضال السبع لـ "هنا بيروت": حزب الله يسعى للحوار مع السعودية وبحسب المعلومات الرئيس بري سيلعب دور الوسيط بين الحزب والمملكة
08:05
الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ "هنا بيروت": الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة وهو داعم للمبادرة الفرنسية
08:05
الباحث في الشأن السياسي نضال السبع لـ "هنا بيروت": الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة وهو داعم للمبادرة الفرنسية
04:56
مارك ضو لـ "الجديد": إشكالية النزوح هائلة وتفوق قدرة لبنان والحل يكمن بضبط الحدود
04:56
مارك ضو لـ "الجديد": إشكالية النزوح هائلة وتفوق قدرة لبنان والحل يكمن بضبط الحدود
يحدث الآن
محليات
11:12
وهاب: ميشال عون كان أول من حذر من النزوح السوري ونال نصيبهُ من شتائم التافهين
عربي و دولي
11:02
ترامب يتعهد بالعودة إلى الييت الأبيض وإنهاء "الظلام"
محليات
10:54
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح لأي أحد أن يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه واحتياله على القانون
زوارنا يقرؤون الآن
2023-10-03
زواج يحيى الزعبي من حبيبته الشقراء وجمال العروس الساحر يلفت الانظار
10:03
بالفيديو - السفيرة الأميركية تتمايل برفقة الراقصة سماهر على أغنية "وسع وسع"
01:27
"مع الشتوة الأولى".. هكذا بدت بعض الطرقات في بيروت والمناطق
2023-10-03
مصادر لـ "الأنباء الكويتية" تعلن شرط حزب الله للتخلي عن فرنجية!
2023-10-02
صورة لـ نادين الراسي برفقة حبيبة طليقها تثير الجدل
2023-07-25
شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب نجمة لبنانية في مسلسل "كريستال".. مشهد مؤثر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
10:11
نضال السبع : حزب الله يسعى للحوار مع السعودية وبري سيلعب دور الوسيط بينهما
08:30
نضال السبع : الجانب القطري لا يحمل مبادرة حتى هذه اللحظة ويدعم للمبادرة الفرنسية
06:20
مارك ضو لنصــ ر الله: استعمل الكاميونات لترد النازحين
06:08
مارك ضو : إذا منك قادر توصّل فرنجية "إسمحوا للدستور أن يكون الفصل"
05:07
مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات يتناول فيه الخطوات المتعلقة بأزمة النزوح السوري
04:43
مارك ضو : البنى التحتية تتآكل والمسؤولية لا تقع فقط على كاهل البلديات بل وزارة الاشغال
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:27
"مع الشتوة الأولى".. هكذا بدت بعض الطرقات في بيروت والمناطق
محليات
01:27
"مع الشتوة الأولى".. هكذا بدت بعض الطرقات في بيروت والمناطق
منوعات
10:03
بالفيديو - السفيرة الأميركية تتمايل برفقة الراقصة سماهر على أغنية "وسع وسع"
منوعات
10:03
بالفيديو - السفيرة الأميركية تتمايل برفقة الراقصة سماهر على أغنية "وسع وسع"
محليات
13:40
معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يسعى مع المصارف لإطلاق القروض للمواطنين من جديد
محليات
13:40
معلومات "الجديد": حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يسعى مع المصارف لإطلاق القروض للمواطنين من جديد
محليات
05:42
قوى الأمن تحذر النازحين السوريين من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستدرجهم من خلالها إلى الحدود وتخطفهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم
محليات
05:42
قوى الأمن تحذر النازحين السوريين من عصابات تستخدم حسابات وهميّة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستدرجهم من خلالها إلى الحدود وتخطفهم وتطالب بفدية مالية لقاء تركهم
محليات
03:01
وزير الأشغال: مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباحاً.. جرف قساطل مياه ضخمة
محليات
03:01
وزير الأشغال: مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباحاً.. جرف قساطل مياه ضخمة
محليات
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
محليات
13:37
النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين في فرص العمل والاستثمارات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023