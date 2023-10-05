النائب جهاد الصمد لـ "الجديد" : تم إبلاغ لبنان رسميا بأنه لن يكون هناك اي حل رسمي بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم إلا في حال تعاطى لبنان مع سوريا بشكل رسمي

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