عبد الرحمن البزري لـ "الجديد": كل المبادرات النابعة من الدول العربية والغربية مشكورة لكن لا خرق حتى الآن في الملف الرئاسي والقطري لم يتواصل معنا حتى الساعة

العودة الى الأعلى مصدر أمني لـ "الجديد": لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبيين أن أوراقهم غير قانونية وسيتم تسليمهم إلى الامن العام