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مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
مراسل "الجديد": إصابات بين السجناء في سجن زحلة جرّاء الاحتجاج
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عبد الرحمن البزري لـ "الجديد": كل المبادرات النابعة من الدول العربية والغربية مشكورة لكن لا خرق حتى الآن في الملف الرئاسي والقطري لم يتواصل معنا حتى الساعة
2023-10-06 | 04:37
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عبد الرحمن البزري لـ "الجديد": كل المبادرات النابعة من الدول العربية والغربية مشكورة لكن لا خرق حتى الآن في الملف الرئاسي والقطري لم يتواصل معنا حتى الساعة
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عبد الرحمن البزري لـ "الجديد": كل المبادرات النابعة من الدول العربية والغربية مشكورة لكن لا خرق حتى الآن في الملف الرئاسي والقطري لم يتواصل معنا حتى الساعة
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مصدر أمني لـ "الجديد": لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبيين أن أوراقهم غير قانونية وسيتم تسليمهم إلى الامن العام
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