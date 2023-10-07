المتحدث بإسم حركة حماس من غزة حازم قاسم لـ وهلق شو : الإحتلال بدأ بعملية قصف بعض المناطق في غزة وهو في حالة تخبط والمقاومة جاهزة للرد والدفاع عن شعبها