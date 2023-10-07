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جيش الاحتلال: عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس سيشكل مستقبل هذه الحرب
جيش الاحتلال: عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس سيشكل مستقبل هذه الحرب
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المتحدث بإسم حركة حماس من غزة حازم قاسم لـ وهلق شو : الإحتلال بدأ بعملية قصف بعض المناطق في غزة وهو في حالة تخبط والمقاومة جاهزة للرد والدفاع عن شعبها
2023-10-07 | 13:55
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المتحدث بإسم حركة حماس من غزة حازم قاسم لـ وهلق شو : الإحتلال بدأ بعملية قصف بعض المناطق في غزة وهو في حالة تخبط والمقاومة جاهزة للرد والدفاع عن شعبها
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خاص الجديد
محليات
الإحتلال
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المناطق
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شعبها
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