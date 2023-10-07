الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لـ "وهلق شو" : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم

رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان لـ "وهلق شو" : المعايير تغيرت عن قبل ولا أستبعد أن يكون هناك حرب إقليمية قادمة ربما يكون جنوب لبنان بداخلها