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وسط أجواء خريفية... إليكم طقس الأيام المقبلة
خاص الجديد
مراسل "الجديد" : تجدد القصف الاسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
2023-10-08 | 07:55
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مراسل "الجديد" : تجدد القصف الاسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
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خاص الجديد
محليات
"الجديد"
القصف
الاسرائيلي
مزارع
وتلال
كفرشوبا
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