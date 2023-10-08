المتحدث الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في لبنان محمد الحاج موسى لـ "الجديد": الخسائر التي تكبدها جيش العدو بالأرواح أكبر بكثير مما يُروّج له ويشهد انهياراً بصفوف الشرطة

المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ"الجديد" : عملية حزب الله في الجنوب هدفها توجيه رسالة الى العدو بأنه اذا اسمر في الهجوم على غزة فانه سيكون لنا موقف واضح من الجنوب