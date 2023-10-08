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الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس لا تريد أن تمسك السلطة الفلسطينية وتكون بديلاً عن حركة فتح بل تريد المشاركة بهذا الأمر
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس لا تريد أن تمسك السلطة الفلسطينية وتكون بديلاً عن حركة فتح بل تريد المشاركة بهذا الأمر
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الكاتب والسياسي جان عزيز لـ "وهلق شو": السؤال الاول المطروح أين وكيف ستترجم حماس ما أنجزته؟ هل ستكتفي بإنجاز على مستوى غزة أم على مستوى كل المناطق الفلسطينية أم ممكن دخول وسيط دولي؟
2023-10-08 | 14:10
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الكاتب والسياسي جان عزيز لـ "وهلق شو": السؤال الاول المطروح أين وكيف ستترجم حماس ما أنجزته؟ هل ستكتفي بإنجاز على مستوى غزة أم على مستوى كل المناطق الفلسطينية أم ممكن دخول وسيط دولي؟
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