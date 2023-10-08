جان عزيز لـ "وهلق شو": يجب الالتفات دائماً لـ "مفهوم غزة" وما تعانيه والعملية التي حصلت جداً طبيعية والحل السياسي واجب ولا يمكن أن يعود الداخل الفلسطيني بعد هذه المعركة إلى ما كان قبله