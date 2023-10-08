أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تسعى إلى تجميع نقاط قوة في هذه المعركة وتنفذ عمليات اشتباك بين الحين والآخر في مختلف المستوطنات وتعمل على توسيع بؤرة الاشتباكات مع العدو وهذا "تطور نوعي"