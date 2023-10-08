حسين أيوب لـ "وهلق شو": نعيش اليوم مشهداً تاريخياً أمام عظمة الشعب الفلسطيني الذي لا يُهزم ومواقف الجامعة العربية "معيبة" بدعوة الطرفين إلى ضبط النفس