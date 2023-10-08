حسين أيوب لـ "وهلق شو": امكانية حصول حلحلة رئاسية عبر قاعدة الموفد القطري "بإقناع فرنجية بالانسحاب" وصلت إلى حائط مسدود والمشهد "مكانك راوح"

حسين أيوب لـ"وهلق شو": الموقف القطري الذي تم ابلاغه للأميركيين خطير حيث تم اعتبار ان الفراغ الرئاسي وعدم انجاز الاصلاحات يؤدي الى عدم امكانية الاستثمار في لبنان وهذا تلميح مبطن بموضوع التنقيب عن النفط