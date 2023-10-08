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2023
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09:22
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عبد الباري عطوان : هناك اكثر من ألف اسير اسرائيلي وهيبة اسرائيل بالحضيض ولبنان له دور كبير
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جان عزيز : العلاقة "الأميركية-الإسرائيلية" تغيّرت جذريا.. حسين أيوب: توقيت ما حصل في فلسطين مميز
2023-10-08 | 15:33
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جان عزيز : العلاقة "الأميركية-الإسرائيلية" تغيّرت جذريا.. حسين أيوب: توقيت ما حصل في فلسطين مميز
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خاص الجديد
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توقيت
فلسطين
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