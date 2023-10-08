غسان حاصباني لـ "وهلق شو": لدينا تمني دائم بعدم إنجرار لبنان إلى "ما لا يمكن تحمّله" والسؤال اليوم "هل يحتمل لبنان أن يكون جزءاً من أي جبهة؟"