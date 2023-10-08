أولا مع جان عزيز و حسين أيوب | آخر تطورات الساحة الفلسطينية والمنطقة

إحسان عطايا لـ "وهلق شو": هذا الانجاز غير مسبوق منذ تاريخ الاحتلال الصهيوني وحتى اليوم وسيترتب عنه تغييرات ليس فقط على الصعيد الفلسطيني بل المنطقة ككل