هادي أبو الحسن لـ "وهلق شو": ما نشهده من تعزيزات عسكرية شمال فلسطين المحتلة هي تدابير إحترازية و"اسرائيل عاجزة" والانخراط أكثر في المواجهة لا يفيد لبنان بوضعه الحالي