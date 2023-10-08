هادي أبو الحسن لـ "وهلق شو": المهم اليوم ليس فقط انتخاب رئيس للجمهورية بل كيفية توافق القوى السياسية على العناوين الاساسية في البلد

النائب هادي أبو الحسن لـ "الجديد": لا نتائج حاسمة من زيارة أبو فاعور إلى باريس والمواقف الداخلية لا زالت متعارضة علماً أن مواقف اللجنة الخماسية متقاربة وتشدد على ضرورة انتخاب رئيس توافقي