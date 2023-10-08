عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وممثلها في لبنان إحسان عطايا لـ "هلق شو": المعركة اليوم مفتوحة مع العدو ومستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها