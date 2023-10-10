مراسل "الجديد": لا خرق أمني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وطائرات الاستطلاع المعادية لا زالت تحلق على علو منخفض جنوباً

بوتين: الحرب بين إسرائيل وحماس هي مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط ومن الضروري إقامة دولة فلسطينية

بوتين: الحرب بين إسرائيل وحماس هي مثال على فشل واشنطن في الشرق الأوسط ومن الضروري إقامة دولة فلسطينية