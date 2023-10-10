مراسل "الجديد": لا خرق أمني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وهدوء حذر يسيطر على الاوضاع وسط دوريات خجولة لقوات اليونيفيل

حبيب فياض لـ "الجديد": ما يحدث في الأراضي المحتلة ليس مجرد عملية بل "ملحمة" وإنجاز لن يُمحى من ذاكرة العدو مهما كانت النتائج التي ستترتب على الجانب الفلسطيني