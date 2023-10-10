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خاص الجديد
مراسل "الجديد": لا خرق أمني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وهدوء حذر يسيطر على الاوضاع وسط دوريات خجولة لقوات اليونيفيل
2023-10-10 | 09:14
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مراسل "الجديد": لا خرق أمني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وهدوء حذر يسيطر على الاوضاع وسط دوريات خجولة لقوات اليونيفيل
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خاص الجديد
محليات
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مراسل "الجديد": لا خرق أمني على الحدود اللبنانية - الفلسطينية وطائرات الاستطلاع المعادية لا زالت تحلق على علو منخفض جنوباً
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11:45
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عدوان اسرائيلي بالقذائف المدفعية يطال عدداً من القرى والبلدات الجنوبية الحدودية .. لمتابعة البث المباشر:
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بالفيديو - تشييع صحفيين استشهدا جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة
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11:45
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