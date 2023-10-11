معلومات "الجديد": رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيبدأ الكشف عن الموقف الرسمي اللبناني من العدوان الاسرائيلي على غزة تباعاً خلال ترؤسه جلسة مجلسِ الوزراء الخميس