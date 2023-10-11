وزير المهجرين لـ "الجديد": الضغط الشعبي حرك ملف النزوح ولكن لا ثقة بوزير الخارجية للتعامل مع هذا الملف "لانو لا بيشتغل ولا بخلي حدا يشتغل"

وزير الخارجية عن أزمة النزوح: من المزعج إثارتنا لهذه القضية منذ سنتين ولا تجاوب حتى الساعة ونتخوف من موجة النزوح الجديدة وأوروبا تهدف إلى إبقاء السوريين في لبنان