محمد بركات لـ "الجديد": وقاحة العدو الاسرائيلي وصلت إلى الرغبة بوضع اليد على كل الأراضي الفلسطينية وعملية طوفان الاقصى سيترتب عنها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية