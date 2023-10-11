رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وزير جنبلاط لـ "الجديد": نتمنى ألا تحدث حرب لكن لا أحد يعلم المخططات الاسرائيلية وعلينا أن نكون على أتم الجهوزية للتصدي لأي عدوان