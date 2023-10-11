علي بركة لـ "الجديد": حاولنا مراراً وتكراراً عدم الوصول إلى الحرب فجاءت عملية طوفان الاقصى رداً على انتهاكات العدو المستمرة وجاهزون للمواجهات الميدانية وغزة ستكون مقبرة للصهاينة