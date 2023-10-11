الباحث الاستراتيجي والكاتب السياسي الدكتور محمد الحربي لـ "الجديد": موقف السعودية واضح بحل الدولتين والقدس العاصمة الابدية والاولوية لنا الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني

الصحافي ابراهيم ريحان لـ"الجديد": موقف واضح سيصدر حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة عن اجتماع الجامعة العربية والموقف السعودي سيتدرج ليصدر كموقف عربي