النائب جيمي جبور لـ "الجديد": يجب الترفع عن الخلافات السياسية واتخاذ موقف موحد للبنانيين وموقف حزب الله لم يُعلن حيال مشاركته بالحرب ونحن نؤيد "أن يبقى لبنان بمنأى عما يحصل في غزة"