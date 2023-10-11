جيمي جبور لـ "الجديد": الأهم هو موقف الحكومة غداً وعليها إصدار موقف وطني جامع بمعزل عن مشاركة كل الأطراف ولا يجب التهويل على بعضنا البعض لتجنب الوقوع بخلافات داخلية