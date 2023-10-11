جيمي جبور لـ "الجديد": الوضع في الجنوب متوتر جراء تسلل مجموعة فلسطينيين إلى شمال الاراضي المحتلة والعدو رد بقصف موقع لحزب الله وأنا ضد تحميل الحزب مسؤولية ما يحصل على الحدود