النائب فراس حمدان لـ "الجديد": أي تصعيد عسكري ستترتب آثاره على البلد ككل وليس فقط جنوباً وأدعو رئيس مجلس النواب لعقد جلسة للهيئة العامة لمناقشة الخطط الحكومية حيال إمكانية مواجهة العدو الاسرائيلي

النائب جيمي جبور لـ"الجديد": من الطبيعي ان لا نحضر الجلسة التشريعية امس فغياب رئيس الجمهورية يعني بالدستور ان مجلس النواب منعقد بحالة دائمة حتى انتخاب الرئيس