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النائب فراس حمدان لـ "الجديد": أي تصعيد عسكري ستترتب آثاره على البلد ككل وليس فقط جنوباً وأدعو رئيس مجلس النواب لعقد جلسة للهيئة العامة لمناقشة الخطط الحكومية حيال إمكانية مواجهة العدو الاسرائيلي
2023-10-11 | 16:02
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النائب فراس حمدان لـ "الجديد": أي تصعيد عسكري ستترتب آثاره على البلد ككل وليس فقط جنوباً وأدعو رئيس مجلس النواب لعقد جلسة للهيئة العامة لمناقشة الخطط الحكومية حيال إمكانية مواجهة العدو الاسرائيلي
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