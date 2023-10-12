مصدر حكومي لـ "الجديد": الحكومة التي اكتفت بطلب تقديم شكوى الى مجلس الامن تعلم أن قرار السلم والحرب على الجبهة الجنوبية ليس على طاولة مجلس الوزراء وإنما لدى المقاومة الاسلامية

مراسل "الجديد": جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم لبحث موضوع النزوح السوري لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب وقد استعيض عنها بلقاء تشاوري مع قادة الاجهزة الامنية