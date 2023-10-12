معلومات "الجديد": جرى البحث الجدي في إمكانية اتخاذ قرار سياسي ببدء تفكيك المخيمات من دون انتظار الداتا وذلك في إطار دراسة تعتمد على إعادة سكان المناطق الامنة ومن لديهم منازل في الداخل السوري