سامي الجميل لـ "الجديد": حزب الله ربط نفسه بما يحصل في غزة ولا طاقة للبلد بتحمل المزيد من الصراعات ولا تحرك عربي حتى الساعة "ليش لبنان لحاله بدو يتحمل هيك مسؤولية؟"